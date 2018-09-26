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رياضة

حقيقة انتقال بوجبا إلى برشلونة في يناير

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الأربعاء، أن لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، يستعد للانتقال في يناير المقبل إلى صفوف برشلونة.

وأكدت الصحيفة اليوم الأربعاء أن وكيل أعمال بوجبا، مينو رايولا، يستعد هذه الأيام لإتمام الاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة الكاتالونية، بعدما فشل في ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت أن العلاقة بين بوجبا ومدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي جوزيه مورينيو، أصبحت على المحك، بعد قرار الأخير بعدم ارتداء الدولي الفرنسي لشارة القيادة.

وكان بوجبا (25 عامًا) عاد لصفوف اليونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، بعدما كان قد غادر قلعة أولد ترافورد نحو "السيدة العجوز" في 2012.

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