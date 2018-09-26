حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلن عضو مجلس العموم البريطاني وزعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، اليوم الأربعاء، أن الحزب سيقرر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين ذات سيادة، وذلك في حالة فوزه برئاسة الوزراء.



ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية عن كوربين قوله، خلال مؤتمر للحزب بمدينة ليفربول: "سوف نعترف رسميًا بفلسطين دولة حرة ذات سيادة حالما نفوز برئاسة الوزراء".



وفور إدلاء كوربين بهذا التصريح هتف أنصاره والحاضرين بعبارات مؤيدة للقضية الفلسطينية رافعين أعلام فلسطين، بحسب الصحيفة البريطانية.



ويعرف كوربين بمواقفه المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلية والمؤيدة لقيام دولة فلسطين، وهو أحد أبرز أعضاء حملة التضامن مع فلسطين ضد الصراع في غزة.