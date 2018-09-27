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تعليم

عقل: المعلمون أصحاب رسالة والطلاب هم قاطرة المستقبل

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
ايمن محمد
قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء إن المعلمين عليهم دور مهم وعبء كبير فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر مضيفا أن المعلمين يحملون رسالة لبناء جيل صاعد واعد يكون حائط صد للوطن ضد أي مخاطر وأضاف عقل أن الطلاب هم قاطرة المستقبل والأمل معقود عليهم لرفعة هذا الوطن وننتظر منهم الكثير.

وأضاف "عقل"، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تطبيق نظام تعليمي حديث يعمل على بناء إنسان مصرى واع مثقف ذو فكر لديه قيم وأخلاق محب لوطنه ممارسا للتكنولوجيا وقادرا على منافسة أقرانهم في الدول الأخرى. 

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة أمس الأربعاء لسير العملية التعليمية بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية ونقاشه مع عدد من معلمي وطلاب المدرسة . 

وأوضح عقل أن العلم هو السلاح الحقيقي، ولا بد أن يتسلح به كل الطلاب ويؤدي دوره على أكمل وجه في تحصيل العلم، وتحدث عقل مع الطلاب عن أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة من الفصول والمعامل والحوائط والحمامات والفناء . 

ونصح وكيل الوزارة الطلاب بالحصول على الثقافة و المعلومات باستمرار ومسايرة التكنولوجيا بالإضافة للتسجيل فى بنك المعرفة التردد على المكتبة المدرسية لاكتساب المزيد من الثقافات والمعلومات.

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