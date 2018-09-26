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برلمان

برلماني يطالب بتغيير ثقافة الركاب للحفاظ على عربات السكك الحديدية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:56 م
فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوقيع هيئة السكك الحديدية لعقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة مع التحالف الروسى المجري، ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

وقال النائب في بيان له، إن هذه الصفقة تعد الأكبر من نوعها لتطوير عربات السكك الحديدية حيث سيتم توريد العربات على عدة دفعات لاحلال وتجديد العربات المتهالكة بالسكك الحديدية، لرفع معدلات الأمان وكذلك النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف النائب أن أهم ما يميز هذه الصفقة هو إنشاء مصنع لنقل تكنولوجيا صناعة عربات السكك الحديدية إلى مصر، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالقطاع على كيفية التعامل مع العربات الجديدة وعمل صيانة دورية للعربات من اجل استمرار عملها بكفاءة عالية.

وطالب النائب المسؤولين والمواطنين بالتعاون من أجل رفع كفاءة قطاع السكك الحديدية، حيث من المهم رفع الوعى لدى الركاب بأهمية الحفاظ على مستوى نظافة وجودة العربات من أجل استمرارها فى تقديم الخدمة بصورة لائقة، بالاضافة الى ان العبث بها وتشويهها يعد اهدارا للمال العام.

وأكد النائب على ان محاسبة المسؤولين فى حال التقصير ضرورة لتفعيل قيم المساءلة والمحاسبة والرقابة الدورية على كيفية العمل بالقطاع ، لافتا إلى أن الاهتمام بعمل صيانة دورية للعربات من شانة أن يضمن استمرار عملها والحفاظ على جودتها ورفع معدلات الأمان للقطارات.

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