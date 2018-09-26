وزير البترول ومحافظ الجيزة يعلنان توصيل الغاز الطبيعي للعياط

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمركز ومدينة العياط وذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الجيزة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم لمدينة العياط .



وأضاف محافظ الجيزة أن المشروع يتم توصيله للمواطن بدون مقدم وبمقابل 30 جنية شهريًا يسدد على فاتورة الإستهلاك بإجمالي 72 شهرا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة البترول لتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين .



وقد استقبل أهالى العياط وزير البترول ومحافظ الجيزة بالزغاريد خلال إطلاق إشارة توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل.



واستمع الوزير والمحافظ من الشركة المنفذة على مراحل توصيل المشروع حيث تم تنفيذه على 4 قطاعات بأطوال 40 كم . العمل 135 يوم عمل متواصل بإجمالي مستفيدين يصل 30 ألف مستفيد.



ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بتكثيف الإعلان عن المشروع بكافة الوحدات المحلية للمدينة لتشجيع المواطنين على التقدم لتوصيل الخدمة.