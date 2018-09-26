محمود فايز يكشف حقيقة عدم تصويت كوبر لمحمد صلاح بـ جائزة الأفضل

كشف محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أوزبكستان حقيقة عدم تصويت كوبر لـ محمد صلاح خلال التصويت لجائزة الأفضل في العالم.



وأكد فايز في مداخله هاتفيه لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير" اون سبورت اف ام " ان كوبر لم يصوت على ورقة الترشيحات مشددا أنه وقت التصويت كان هناك مفاوضات معه لقيادة المنتخب و لكن لم يكن تم التعاقد رسميا.



و تابع أن من صوت هو أحد مسؤولي الاتحاد الأوزبكستاني ولكن وقت الإعلان عن النتيجة كتب اسم كوبر كمدير فني حالي للمنتخب الأوزباكستاني.



وأضاف أن محمد صلاح على المستوى الفردي كان من حقه الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم و لكن هناك عناصر أخرى تحكم الاختيار منها الفريق وتحقيقه للبطولات.



وأكمل ان صلاح قدم مستوى و أداء عالي لم يضاهيه اي لاعب اخر في العالم.