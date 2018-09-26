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أخبار العالم

أمريكا تتحدى روسيا: لن تتمكنوا من اختراق انتخابات الكونجرس

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، واثقة من أن روسيا لن تستطيع اختراق انتخابات التجديد النصفي التي سيعقدها الكونجرس في منتصف نوفمبر المقبل، وذلك على غرار ما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال "بومبيو" في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "بالتأكيد لن تتمكن روسيا من اختراقنا، لقد قامت هذه الإدارة بالتصدي لروسيا أكثر من أي إدارة أخرى منذ الحرب الباردة".

ويجري التحقيق الأمريكي منذ أكثر من عام من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مزاعم بتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2016 وفاز ترامب بها.

وتنفي روسيا مرارا الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.

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