الجنايات تحيل فني صوت قاعة قضية اقتحام الحدود إلى النيابة العامة

أحال المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، فني جهاز الصوت بقاعة جلسة قضية اقتحام الحدود الشرقية، للنيابة العامة، كما أمر بإلقاء القبض علي الفني وعرضه علي النيابة العامة.



وقال رئيس محكمة الجنايات، ان هيئة المحكمة متواجدة منذ الصباح الباكر، الا ان عطل الصوت والمنوب بصيانته إحدي الشركات، وهو الامر الذي عطل المحكمة من مباشرة اعمالها، حتي كانت الساعة 2 مساء.



ولما كان القانون يعاقب كل من يهدر المال العام، فقد قررت هيئة المحكمةاحالة المختص عن صيانة جهاز الصوت بقاعة المحكمة إلي النيابة العامة، لمؤاخذته طبقا للمادة 216 مكرر ب من قانون العقوبات، وتلصق صورة من محضر الجلسة وترسل للنيابة العامة.