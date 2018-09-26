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تعليم

فتح باب الترشح لجوائز جامعة المنيا العلمية بدءا من أكتوبر القادم

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن الدكتور محمد جلال، القائم بأعمال رئيس الجامعة عن فتح باب الترشح للتقدم لجوائز الجامعة لعام 2018/2019 اعتبارًا من أول أكتوبر القادم، والتي تشمل جائزة للنشر العلمي للباحثين في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير بالكليات، وأفضل رسالة دكتوراه وماجستير وجائزة لأفضل طبيب وممرض مثالي والموظف والعامل المثاليين.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، وبحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

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