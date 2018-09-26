تعرف على سر تسمية الأعاصير بأسماء نسائية

ضربت الكثير من الأعاصير، عدة أماكن حول العالم، ودمرت كل ما بها حتى خلفت آثارا مأساوية، وكان آخرها الإعصار فلورانس الذي ضرب الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وصحبه أمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة.



ومن اللافت للأمر، أن الأعاصير تتميز باسم محدد لها، وغالبا ما يكون الاسم نسائي وغير متعلق بالمكان الذي بدأ فيه الإعصار، لذلك نرصد في السطور التالية ما الذي جعل الأعاصير تأخذ أسماءً بشرية؟.



قديما لم يكن هناك آلية محددة لتسمية الأعاصير، فكانت إما تسمى بأسماء القديسين أو بأسماء السنوات، مثل إعصار "هرقل" و "سانت لويس" وإعصار "سانت بول" و "سانتا ماريا"، وأيضا إعصار 1898 وإعصار 1906، أو وفقا لمكان الإعصار مثل "إعصار ميامي".



هارفي، إيرما، ساندي، فلورانس، إيرما، كلها أسماء لأعاصير حدثت بالفعل في الولايات المتحدة خلال الأعوام الماضية، والسبب في اختيار هذه الأسماء كان لتمييز الأعاصير التي تحدث وعدم الخلط أو اللبس، نظرا لكثرتها، ولجعل التواصل أسهل، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأعاصير المدارية.



كان يتم اختيار الأسماء للأعاصير في السابق بشكل عشوائي، ولكن بدأ خبراء الأرصاد الجوية في تنظيم الحروف الأبجدية مع قائمة من الأسماء المؤنثة فقط، وبدأ العمل بها منذ عام 1950، وتحمل العاصفة الأولى من موسم العواصف اسما مؤنثا يبدأ بحرف "A"، ثم تحمل العاصفة الثانية اسما مؤنثا أيضا يبدأ بحرف "B" وهكذا.



بعدها بثلاثة أعوام، لم تعمل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بنظام الأبجدية، حتى تم إضافة أسماء الذكور للقائمة في عام 1979، ويتم تكرار مجموعة معينة من الأسماء كل 6 سنوات.