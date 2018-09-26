عرفات: ازدواج طريق أسيوط- سوهاج يسهم في تنمية حركة انتقال الافراد والبضائع

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي، بناء على تكليف من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش زيارته لمحافظة سوهاج اليوم، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الحكومة.



ورافق الوزير في الجولة كل من اللواء وائل امين نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والمهندس علي عياد رئيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، حيث يدخل الطريق ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، ويبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الاجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.



وأوضح وزير النقل أنه تم تقسيم العمل على ٦ شركات لسرعة الانجاز خاصة أن هذا الطريق يشهد تنفيذ اعمال ضخمة حيث سيتم تنفيذ اعمال تكسير تقدر بـــ 800 الف متر مكعب حجارة، بالإضافة إلى أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق نظرا لوجود العديد من المنحنيات بالطريق.



وأضاف ان هذا المشروع سيسهم في الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الافراد والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (اسيوط – سوهاج) وساحل البحر الاحمر (سفاجا - الغردقة)، كما سيساهم ايضا في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الاحمر.



وأشار إلى أن الطريق سيساهم أيضا في تحقيق التنمية الشاملة بوسط الصعيد حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقي سفاجا – سوهاج، وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور “سفاجا – سوهاج – أسيوط” المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.



ويأتي هذا المشروع في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث.