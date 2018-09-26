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أخبار البلد

مدبولي يجرى حوارا مع مسئولى مشروع الديابات للإنتاج الحيواني والألبان بسوهاج

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:36 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
محمود مطاوع
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حوارا مفتوحا مع مسئولى مشروع الديابات للإنتاج الحيواني والألبان بأخميم بسوهاج، عن خطة تطوير المشروع، وتحقيقه عائدا مستمرا.

وكلف مدبولي، وزير التنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، بوضع خريطة لتطوير هذا المشروع، وأن يعتمد على إمكاناته فى التمويل.

وتعرف رئيس الوزراء خلال الشرح على الاحتياجات اللازمة لرفع القدرة الإنتاجية للمشروع، سواء من التجهيزات والآلات، وكذلك الاحتياجات المادية والبشرية، حيث أشار العرض إلى أن المشروع يبلغ مساحته حوالي 210 أفدنة، تضم 50 فدانا مباني و 160 فدانًا مزروعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع نحو 2000 رأس لانتاج ألبان بمعدل 10 أطنان/يوم، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية نحو 500 رأس من الماشية تنتج ألبان بمعدل 700 كيلو/يوم، ويعمل بالمشروع 17 إداريا وفنيا وطبيبا، و 30 عاملا وسائقا، بخلاف العمالة اليومية، وينتج حاليًا الألبان والماشية، ومن المخطط له مستقبلًا التوسع لإنتاج اللبن المبستر، والزبادي، والجبن، وعجول التسمين والاعلاف الخضراء لتغذية الماشية.

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