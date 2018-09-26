لهذا السبب قُتل مدير كهرباء وعدد من الموظفين في السعودية بطريقة بشعة.. صور

قالت صحيفة "سبق" السعودية إن وافدا فلبينيا قتل مدير مكتب كهرباء جزر فرسان وعددا من الموظفين يعملون في الفرع نفسه، اليوم الأربعاء في هذه المحافظة التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية.



ونقلت صحيفة "سبق" عن مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس علي آل عطيف قوله إن المدير تدخّل لفض نزاع بين عمالة أجنبية فتعرض لطعنات أدت لمقتله مع عامل متعاقد مع مقاول لدى الشركة.



وكشف آل عطيف أن القاتل أصيب بسبب مقاومته ونُقل للمستشفى ولا نعلم مصيره حتى الآن.



وذكرت تقارير أولوية أن العامل الآسيوي قتل المدير المدعو أحمد نسيب وتم القبض على العامل، الذي أصيب خلال مقاومته لرجال الأمن.



وأوضحت التقارير أن عددا آخر من الموظفين قتل في الحادثة دون توضيح مزيد من التفاصيل في انتظار التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية فور وقوع الحادث.