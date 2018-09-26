تدشين خطي طيران مباشر بين ميلانو والأقصر وبولونيا وشرم الشيخ

شارك السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو في الاحتفالية التي نظمتها شركة (إير كايرو) لتدشين عدد من خطوط الطيران المباشرة بين عدد من مدن شمال إيطاليا وبعض المدن في مصر، وذلك بحضور المدير التجارى للشركة عصام عزب.



وأعلنت الشركة - خلال الاحتفالية - تدشين خط طيران مباشر بين مدينة ميلانو في شمال إيطاليا ومدينة الأقصر، وذلك اعتبارا من 29 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى خط طيران مباشر بين مدينتي ميلانو والغردقة، وخط طيران مباشر أيضا بين مدينة بولونيا وشرم الشيخ اعتبارا من 28 من نفس الشهر.



وأكد السفير أبو سريع استعداد البعثة في ميلانو لتقديم كل الدعم والمساعدة للجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة بين مدن شمال إيطاليا ومصر.. وقدم التهنئة لشركة (إير كايرو) علي الجهود التي تقوم بها لمضاعفة أعمالها بين المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحى في مصر، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه الجهود لاستعادة حركة السياحة الإيطالية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية.



جدير بالذكر أن شركة (إير كايرو)، هى شركة مملوكة من مصر للطيران 60% والبنك الأهلي 20% وبنك مصر 20%، سبق وأن قامت بتدشين خطوط طيران مباشرة بين عدد من المدن الإيطالية الكبرى ومناطق الجذب السياحي في مصر.