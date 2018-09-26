التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

منذ الليلة الأولى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، خطف التوأم رانيا ونورهان منصور الأضواء على السجادة الحمراء بلقطاتهما المميزة سويًا خاصة مع وجه الشبه الواضح بينهما.



وتعمدت الشقيقتان التوأم الظهور معًا على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، ورغم أنهما لم يرتديا نفس الملابس واختارت كل منهما على ذوقها، إلا أن ظهورهما سويًا في الصور واللقطات المميزة أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.



ففي ليلة الافتتاح ارتديا نفس اللون لكن نورهان منصور ظهرت بالجامبسوت أما رانيا فارتدت فستان لامع، ثم توالت إطلالتهما على السجادة الحمراء خلال ليالي المهرجان.