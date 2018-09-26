ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:31 م
التوأم رانيا ونورهان
التوأم رانيا ونورهان منصور
رشا عوني
منذ الليلة الأولى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، خطف التوأم رانيا ونورهان منصور الأضواء على السجادة الحمراء بلقطاتهما المميزة سويًا خاصة مع وجه الشبه الواضح بينهما.

وتعمدت الشقيقتان التوأم الظهور معًا على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، ورغم أنهما لم يرتديا نفس الملابس واختارت كل منهما على ذوقها، إلا أن ظهورهما سويًا في الصور واللقطات المميزة أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ففي ليلة الافتتاح ارتديا نفس اللون لكن نورهان منصور ظهرت بالجامبسوت أما رانيا فارتدت فستان لامع، ثم توالت إطلالتهما على السجادة الحمراء خلال ليالي المهرجان.
التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور
التوأم رانيا ونورهان منصور تخطفان الأضواء على السجادة الحمراء بالجونة.. صور

ترشيحاتنا

عبدالمنعم السعيد يكشف طبيعة تنازلات طلبها ترامب من إسرائيل

اتحاد الكرة: ليس من اختصاصنا تحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

مع اقتراب الشتاء.. كيف تحمي طفلك من عدوى المدارس؟

اتحاد الكرة يتلقى خطابات من 3 أندية سعودية

ميلانيا ترامب تزور مصر في أول مهمة رسمية للسيدة الأولى

سر رفض ترامب لشرب الكحول بالأمم المتحدة واستبداله بمشروب غازي

الكاف يستقر على سحب الأمم الأفريقية ٢٠١٩ من الكاميرون

شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

مستشار أبومازن يكشف مفاجأة في خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الأمم المتحدة غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

فيديو

حسب الله: مجلس النواب يبحث إصدار قانون إجراءات جنائية جديد
أنام ربع ساعة بس.. التعليم تكشف آخر تفاصيل أزمة الطفل الباكى.. فيديو
أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟