أسرة طالب تتهم مدرسا بإصابته بكدمات بالمنيا

قدمت أسرة الطالب حمزة محمد خلف عبد الرازق، 11 عامًا بالصف الخامس بمدرسة الشيخ عيسى الإبتدائية التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بلاغا في مركز الشرطة، إتهمت فيه معلما يدعي "أشرف.ك.م" بالتسبب في إصابة ابنهم بكدمات في أنحاء متفرقة بجسده، أثناء وجوده داخل الفصل أمس الثلاثاء.



وتضمن البلاغ، أن التلميذ المصاب مشهود له بالتفوق والإنضباط والسمعة الطيبة داخل وخارج المدرسة وبين أقرانه من الطلاب، وفي العام الماضي حصل على مجموع 100 % في كافة المواد الدراسية والأول على المدرسة بشهادة الجميع بما فيهم معلميه، ورغم أن والده مسافر خارج البلاد منذ عدة سنوات، إلا أنه من المتفوقين فى كافة الصفوف الدراسية، وقد حزن والده حينما علم بالواقعة، وأكدت أسرته أن المعلم إعتدي عليه بعنف وقسوة مما أحدث إصابات في جسده عباره كدمات بالظهر والساعد الأيمن.



من ناحيته أكد محمد عزب وكيل وزارة التعليم في المنيا، أنه أرسل لجنة إلي المدرسة للتحقيق في الواقعة، وقرر نقل المعلم إلي إدارة المنيا التعليمية التابع لها المدرسة لحين انتهاء التحقيقات تمهيدًا لإتخاذ الإجراء القانوني ضد المخطئ.