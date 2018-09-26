نقيب المحامين: لن نتراجع عن الطعن على دستورية الضريبة المضافة

شارك سامح عاشور نقيب المحامين، في اجتماعات لجنتي المشكلات المهنية، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات.



وجدد "عاشور" خلال كلمة له، باللجنة الأولى، تأكيده أن أزمة التحصيل المتكرر للضريبة على القيمة المضافة لذات الدعوى انتهت عقب صدور الكتاب الدوري من وزير المالية أول أمس في هذا الشأن.



وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة لن تتخلى عن الطعون القضائية التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية، متوقعا صدور الحكم خلال الشهور المقبلة.



وفي سياق آخر، دعا "عاشور النقابات الفرعيات لتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع الداخلية والنيابة العامة، لتيسير عمل المحامين وإنهاء كثير من المشاكل الحالية، مؤكدا أنه ضد أن يترك محامي لفترات زمنية طويلة أمام غرفة وكيل نيابة لإنهاء طلب قانوني لموكله.



وقال نقيب المحامين إنه ثبت بعد التجربة فشل نظام اختيار أعضاء مجالس النقابات الفرعية عن الجزئيات وأعضاء النقابة العامة عن الإبتدائيات بنسبة ٧٠ ٪، موضحا أنه لو انتخب عضو الفرعية عن المحكمة الإبتدائية وليس الجزئية سيسعى لحل أي مشكلة تقع مع محامي وليس التركيز على جزئيته فقط.



وأكد، أن تعديلات قانون المحامي ستراعي تلك السلبيات للوصول بالتشكيل النقابي للشكل الأقوى لمصلحة المهنة والمحامي.