شيرين رضا ترتدي شرابا مع الصندل في الجونة.. صور

في إطلالة غريبة أثارت الجدل خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، ظهرت النجمة شيرين رضا بإطلالة غريبة ليلة أمس في اليوم السادس للمهرجان.



وظهرت شيرين رضا ترتدي فستان باللون الرمادي، وصندل مفتوح وارتدت تحت الصندل شراب، مما جعلها حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد هذا الظهور الغريب الذي انتشر مؤخرًا لكنها كانت من أوائل النجمات اللاتي يظهرن به.



ومنذ الليلة الأولى لمهرجان الجونة، خطفت شيرين رضا الأنظار بجمالها وأناقتها، إلا أن ظهورها ليلة أمس بـ"الشراب تحت الصندل" عرضها للنقد من جمهورها على أنستجرام وفيسبوك.