تحكي قصص الأنبياء وخروج بني إسرائيل من مصر.. مقابر البجوات تراث قبطي يحفظ نوادر التاريخ

"البجوات" أو القبوات جمع قبو وهو الشكل الذي بنيت عليه مقابر البجوات في القرن الثاني الميلادي فوق هضبة عالية شمال مدينة الخارجة بالطوب اللبن على شكل قبوات، وتعتبر تلك المنطقة جبانة مسيحية يرجع تاريخها ما بين القرنين 2-7 الميلاديين وتقع خلف معبد هيبس.
معنى كلمة البجوات
معنى كلمة البجوات
لماذا بناها المسيحيون
يقول المؤرخ ابراهيم خليل، إن مقابر البجوات بناها المسيحيون الذين فروا من مختلف المحافظات إبان القرن الثالث الميلادي وذلك أثناء اضطهاد الرومانيين للمسيحية واتخذوا من تلك الربوة العالية في قلب الصحراء شمال الخارجة مقرًا لهم ليأمنوا ممارسة معتقداتهم الدينية بسلام بعيدا عن اباطرة الرومان ولكنها أصبحت الآن أشبه بالأطلال.
تحكي قصة خروج بني إسرائيل
وأكد الاثري حسن جابر أن جبانة البجوات تضم 263 مقبرة، تتوسطها مقبرة الخروج التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، يتبعهم فرعون بجنوده، ثم قصص بعض الأنبياء ومنهم سيدنا آدم وحواء عند خروجهم من الجنة، وقصة النبي دانيال ، ويونس في بطن الحوت، وأيوب يشفى من البلاء، وإبراهيم وابنه الذبيح، وسفينة نوح أثناء عبور الطوفان .
تؤرخ لـ اضطهاد الرومان للمسيحيين
مزارات قبطية
وأكد خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادى الجديد أن مقابر البجوات تحوي العديد من المزارات القبطية ومن أشهر تلك المزارات بها "مزار السلام" ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي فهو يحمل رمز السلام في كل أرجاء المزار وفي داخل المزار عقود على الجدران وفي الوسط صينية كبيرة، كما أن الأجزاء السفلى من الجدران طليت باللون الأبيض الوردي، وتوجد في الأركان رسومات الطواويس وعبارات مزركشة ورموز تغطى جميع الجدران من القبة حتى أسفل الأرض جميعها مأخوذة من الكتاب المقدس.
رفع كفاءة المنطقة
ولفت إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر رفع كفاءة منطقة البجوات الأثرية وذلك بالتنسيق ما بين المحافظة ونقابة المهندسين وزارة الآثار لتصبح مزارًا اثريًا سياحيًا عالميًا.
وأكد أن المحافظ تلقى مقترح التطوير من جانب نقابة المهندسين وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الآثار للبدء في عملية التطوير واستغلال المنطقة الأثرية القبطية القديمة خلال الفترة القليلة القادمة .