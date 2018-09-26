ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

تحكي قصص الأنبياء وخروج بني إسرائيل من مصر.. مقابر البجوات تراث قبطي يحفظ نوادر التاريخ

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:33 م
محمد منصور ابو العلمين
"البجوات" أو القبوات جمع قبو وهو الشكل الذي بنيت عليه مقابر البجوات في القرن الثاني الميلادي فوق هضبة عالية شمال مدينة الخارجة بالطوب اللبن على شكل قبوات، وتعتبر تلك المنطقة جبانة مسيحية يرجع تاريخها ما بين القرنين 2-7 الميلاديين وتقع خلف معبد هيبس.

معنى كلمة البجوات
تحكي قصص الأنبياء
وتعني كلمة "بجوات" أي "قبوات"جمع "قبو"، وذلك لأن كل مقابر الجبانة تعلوها قباب ومبنية من الطوب اللبن، وتتمثل أهميتها في أنها ترجع لأوائل العصر المسيحي حيث فر أقباط مصر بدينهم خوفًا من الاضطهاد الروماني للمسيحية واستقروا في الصحراء بعيدًا عن أيدي الأباطرة الرومان وتحتوي على 263 هيكلا أكثرها مزخرف من الخارج وقبابها مزينة بمناظر مختلفة بالإضافة إلى المناظر المسيحية وهذه المناظر تتميز بألوانها الزاهية.

لماذا بناها المسيحيون 
يقول المؤرخ ابراهيم خليل، إن مقابر البجوات بناها المسيحيون الذين فروا من مختلف المحافظات إبان القرن الثالث الميلادي وذلك أثناء اضطهاد الرومانيين للمسيحية واتخذوا من تلك الربوة العالية في قلب الصحراء شمال الخارجة مقرًا لهم ليأمنوا ممارسة معتقداتهم الدينية بسلام بعيدا عن اباطرة الرومان ولكنها أصبحت الآن أشبه بالأطلال.
تحكي قصص الأنبياء
وأوضح أن أول من وصل إلى تلك المنطقة كبير القساوسة أثناسيوس تواضروس ، واختاروا هذه الربوة وشيدوا القباب والتي مازالت شاهدة علي تلك العصور لتظل أثرا تاريخيا يتوافد إليها العديد من السياح من مختلف الجنسيات.

تحكي قصة خروج بني إسرائيل 
وأكد الاثري حسن جابر أن جبانة البجوات تضم 263 مقبرة، تتوسطها مقبرة الخروج التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، يتبعهم فرعون بجنوده، ثم قصص بعض الأنبياء ومنهم سيدنا آدم وحواء عند خروجهم من الجنة، وقصة النبي دانيال ، ويونس في بطن الحوت، وأيوب يشفى من البلاء، وإبراهيم وابنه الذبيح، وسفينة نوح أثناء عبور الطوفان .

تؤرخ لـ اضطهاد الرومان للمسيحيين
تحكي قصص الأنبياء
وأوضح أن المسيحيين الأوائل سجلوا علي جدران مقابر البجوات معاناتهم واضطهادهم أثناء حكم الرومان لمصر وإجبارهم على ترك منازلهم والفرار بجلدهم إلى الواحات حيث الهدوء والأمن والاستقرار، مشيرًا الي أن الرسومات التي نقشت باللغة القبطية على جدران المقابر تجسد تاريخ المسيحية في مصر ومناظر دينية من الكتاب المقدس والصليب الذي كانوا يرسمونها على شكل علامة عنخ المصرية القديمة والتي تعني الحياة هربا من اضطهاد الرومان لهم.

مزارات قبطية 
وأكد خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادى الجديد أن مقابر البجوات تحوي العديد من المزارات القبطية ومن أشهر تلك المزارات بها "مزار السلام" ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي فهو يحمل رمز السلام في كل أرجاء المزار وفي داخل المزار عقود على الجدران وفي الوسط صينية كبيرة، كما أن الأجزاء السفلى من الجدران طليت باللون الأبيض الوردي، وتوجد في الأركان رسومات الطواويس وعبارات مزركشة ورموز تغطى جميع الجدران من القبة حتى أسفل الأرض جميعها مأخوذة من الكتاب المقدس.
تحكي قصص الأنبياء
وأوضح أن مقابر البجوات شيدت بالطوب اللبن والطين وتعد منطقة أثرية قبطية يجب الحفاظ عليها , ولكن في الواقع معظم تلك المقابر معرض للسقوط نتيجة لعوامل الطقس والتعرية.

رفع كفاءة المنطقة
ولفت إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر رفع كفاءة منطقة البجوات الأثرية وذلك بالتنسيق ما بين المحافظة ونقابة المهندسين وزارة الآثار لتصبح مزارًا اثريًا سياحيًا عالميًا.

وأكد أن المحافظ تلقى مقترح التطوير من جانب نقابة المهندسين وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الآثار للبدء في عملية التطوير واستغلال المنطقة الأثرية القبطية القديمة خلال الفترة القليلة القادمة .

ترشيحاتنا

تأييد أمر التحفظ على أموال معصوم مرزوق وآخرين

الخطيب يغادر عزاء حازم ياسين قبل وصول مرتضى منصور

عرض أغلى حذاء نسائي في العالم للبيع مقابل 17 مليون دولار .. فيديو

اتحاد الكرة: ليس من اختصاصنا تحديد بديل الأهلي في السوبر المصري السعودي

حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

استخدمت كارتون بكار لتوصيل المعلومة للطلاب.. حب المدرسة يبدأ من ميس رحاب

محمد صلاح يتسبب فى هجوم انجلترا على فيفا بعد اختيارات The Best

حازم ياسين.. الخطيب ومجلس إدارة الأهلي يقدمون العزاء في أمين صندوق الزمالك

التعليم توقف وكيل إدارة مغاغة التعليمية عن العمل لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي

ميدو يسخر من مجدي عبد الغني

طاهر أبو زيد ومصطفى عبده وشطة في عزاء عادل هيكل ..صور

فتحي مبروك وهشام يكن أول الحضور فى عزاء عادل هيكل بـ عمر مكرم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة عوض تثير الجدل بتقليدها ملابس زوجة كريم فهمى .. صور

ملكة جمال المغرب تتعاقد على فيلم المحترف مع نضال الشافعي.. صور

ميريهان حسين تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق ..صور

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

فيديو

حسب الله: مجلس النواب يبحث إصدار قانون إجراءات جنائية جديد
أنام ربع ساعة بس.. التعليم تكشف آخر تفاصيل أزمة الطفل الباكى.. فيديو
أحمد موسى: 50 شركة تستثمر بمصر بعد اجتماع السيسي مع الغرفة التجارية الأمريكية
ليجانيس يصدم برشلونة بثنائية في دقيقتين .. فيديو
شاهد.. محمد رمضان يحيي حفل زفاف شقيق المخرج بيتر ميمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟