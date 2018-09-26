تحكي قصص الأنبياء وخروج بني إسرائيل من مصر.. مقابر البجوات تراث قبطي يحفظ نوادر التاريخ

"البجوات" أو القبوات جمع قبو وهو الشكل الذي بنيت عليه مقابر البجوات في القرن الثاني الميلادي فوق هضبة عالية شمال مدينة الخارجة بالطوب اللبن على شكل قبوات، وتعتبر تلك المنطقة جبانة مسيحية يرجع تاريخها ما بين القرنين 2-7 الميلاديين وتقع خلف معبد هيبس.



معنى كلمة البجوات

وتعني كلمة "بجوات" أي "قبوات"جمع "قبو"، وذلك لأن كل مقابر الجبانة تعلوها قباب ومبنية من الطوب اللبن، وتتمثل أهميتها في أنها ترجع لأوائل العصر المسيحي حيث فر أقباط مصر بدينهم خوفًا من الاضطهاد الروماني للمسيحية واستقروا في الصحراء بعيدًا عن أيدي الأباطرة الرومان وتحتوي على 263 هيكلا أكثرها مزخرف من الخارج وقبابها مزينة بمناظر مختلفة بالإضافة إلى المناظر المسيحية وهذه المناظر تتميز بألوانها الزاهية .



لماذا بناها المسيحيون



يقول المؤرخ ابراهيم خليل، إن مقابر البجوات بناها المسيحيون الذين فروا من مختلف المحافظات إبان القرن الثالث الميلادي وذلك أثناء اضطهاد الرومانيين للمسيحية واتخذوا من تلك الربوة العالية في قلب الصحراء شمال الخارجة مقرًا لهم ليأمنوا ممارسة معتقداتهم الدينية بسلام بعيدا عن اباطرة الرومان ولكنها أصبحت الآن أشبه بالأطلال .

وأوضح أن أول من وصل إلى تلك المنطقة كبير القساوسة أثناسيوس تواضروس ، واختاروا هذه الربوة وشيدوا القباب والتي مازالت شاهدة علي تلك العصور لتظل أثرا تاريخيا يتوافد إليها العديد من السياح من مختلف الجنسيات .



تحكي قصة خروج بني إسرائيل



وأكد الاثري حسن جابر أن جبانة البجوات تضم 263 مقبرة، تتوسطها مقبرة الخروج التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، يتبعهم فرعون بجنوده، ثم قصص بعض الأنبياء ومنهم سيدنا آدم وحواء عند خروجهم من الجنة، وقصة النبي دانيال ، ويونس في بطن الحوت، وأيوب يشفى من البلاء، وإبراهيم وابنه الذبيح، وسفينة نوح أثناء عبور الطوفان .



تؤرخ لـ اضطهاد الرومان للمسيحيين

وأوضح أن المسيحيين الأوائل سجلوا علي جدران مقابر البجوات معاناتهم واضطهادهم أثناء حكم الرومان لمصر وإجبارهم على ترك منازلهم والفرار بجلدهم إلى الواحات حيث الهدوء والأمن والاستقرار، مشيرًا الي أن الرسومات التي نقشت باللغة القبطية على جدران المقابر تجسد تاريخ المسيحية في مصر ومناظر دينية من الكتاب المقدس والصليب الذي كانوا يرسمونها على شكل علامة عنخ المصرية القديمة والتي تعني الحياة هربا من اضطهاد الرومان لهم .



مزارات قبطية



وأكد خالد حسن مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالوادى الجديد أن مقابر البجوات تحوي العديد من المزارات القبطية ومن أشهر تلك المزارات بها "مزار السلام" ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي فهو يحمل رمز السلام في كل أرجاء المزار وفي داخل المزار عقود على الجدران وفي الوسط صينية كبيرة، كما أن الأجزاء السفلى من الجدران طليت باللون الأبيض الوردي، وتوجد في الأركان رسومات الطواويس وعبارات مزركشة ورموز تغطى جميع الجدران من القبة حتى أسفل الأرض جميعها مأخوذة من الكتاب المقدس .