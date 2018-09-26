ضبط 575 هاربا من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت الحملة عن تنفيذ 575 حكمًا شملت " 107 جزئيًا، و21 مستأنفا، و289 غرامات و157 مخالفة، و2 أحكام سرقة تيار كهربائي".



ورسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.