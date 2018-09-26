ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 575 هاربا من أحكام متنوعة بأسوان

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:25 م
أحكام متنوعة - ارشيفيه
أحكام متنوعة - ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أسفرت الحملة عن تنفيذ 575 حكمًا شملت " 107 جزئيًا، و21 مستأنفا، و289 غرامات و157 مخالفة، و2 أحكام سرقة تيار كهربائي".

ورسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ترشيحاتنا

نجما بيراميدز ينتقلان للدوري السعودي .. تعرف على التفاصيل

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء

ترامب لـ نتنياهو: نحن معكم 100 في المئة

مصدر بدير المحرق يكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة المفاجئة للراهب زينون

حزب المعارضة البريطاني: سنعترف رسميا بدولة فلسطين

محمد صلاح خارج مباراة ليفربول وتشيلسي لهذا السبب

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

إطلالة درة بمهرجان الجونة تشعل السوشيال ميديا

نظرات غضب بين مورينيو وبوجبا في مران مانشستر يونايتد.. فيديو

الأهلي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

وزير الاتصالات: 3 طرق لدفع ثمن الخدمات الحكومية الإلكترونية

الجنايات تحيل فني صوت قاعة قضية اقتحام الحدود إلى النيابة العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

رئيس الوزراء يكلف بإعداد تقرير عن مشكلات مشروع إنتاج الدواجن بقرية الأحايوة بسوهاج .. صور

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

فيديو

فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو
توزيع 25 شهادة أمان على المطلقات والأرامل بالأقصر.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟