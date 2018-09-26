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مرأة

لميس مراد تقدم طرقا صحية لعلاج النحافة.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
رشا عوني
قالت لميس مراد خبيرة التغذية إن النحافة نوعين إما نحافة مرضية نتيجة وجود مشكلة فى الغدة الدرقية أو المعدة أو نتيجة للاكتئاب.

وأكدت مراد فى لقائها ببرنامج يوم جديد أن هناك نوعا من النحافة تكون وراثية ولكن لا يكون لها أضرار على صحة الإنسان، ونصحت مراد من يريدون زيادة الوزن الاتجاه إلى النظام الصحي بتناول أطعمة وخضروات طبيعية والاهتمام بزيادة عضلات الجسم بالألعاب الرياضية.

وعلى الجانب الآخر طالبت خبيرة التغذية من يريدون زيادة الوزن بتناول وجبات إضافية قبل النوم وبين الوجبات الرئيسية وشرب العصائر الغنيّة بالطاقة مثل خليط الكوكتيل والفواكه والابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية التي تضعف الشهية.

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