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فن

الجونة السينمائى يبرز كيف ينظر المخرجون العرب لـ داعش

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
محمد نبيل
شهدت مسابقتا الأفلام الطويلة والتسجيلية بمهرجان الجونة السينمائي، عرض أكثر من فيلم لمخرجين ينتمون إلى تيارات واتجاهات فكرية وسينمائية مختلفة ، ولكن بدا وكأن الهم العام الذي يلقي بظلاله الكثيفة على المنطقة العربية منذ سنوات فيما يتعلق بالمد الظلامي لتيارات التطرف الديني وملحقاته الإجتماعية والسياسية، والتي صار هو الخط العنقودي الجامع لهذه التجارب حتى مع تباينها النوعي ما بين روائي وتسجيلي وتعددها الجيلي.

الأفلام الأربعة هي "يوم أضعت ظلي" للسورية سؤدد كعدان و"ولدي" للتونسي محمد بن عطية و"ريح رباني" للجزائري مرزاق علواش و أخيرا الفيلم السوري "عن الآباء والأبناء" للمخرج السوري طلال دركي وهو الفيلم التسجيلي الوحيد في القائمة.

وينتمي كل من سؤدد وطلال دركي للجيل الأحدث من مخرجي السينما التسجيلية السورية، ويأتي محمد بن عطية كواحد من ابرز الأسماء الشابة في السينما التونسية خاصة بعد أن طرح اسمه بقوة في تجربته الروائية الاولى "نحبك هادي" قبل عامين، ويظل اسم مرزاق علواش سواء اتفقنا او اختلفنا مع اطروحاته السينمائية واحد من أبرز مخرجى السينما المغاربية.

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