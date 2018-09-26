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أخبار البلد

نقابة البناء والأخشاب تطلق أولى دوراتها التثقيفية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
أماني نوار -محمد غالي
بدأت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للعلاقات الدولية، أمس أولى دوراتها التثقيفية بافتتاح دورة بالتعاون والتنسيق مع معاهد المؤسسة الثقافية العمالية حيث بدأت ببرنامج هيئات مكاتب اللجنة النقابية (الأمناء العامين والمساعدين) بالتعاون مع معهد الدراسات النقابية.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن النقابة تسعى إلى تثقيف العمال وتوعيتهم بواجباتهم وكيفية المطالبة بحقوقهم.

وحضر الافتتاح عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة، وعبد الناصر بكر الأمين العام للنقابة العامة، وأحمد عاطف مدير المعهد العربي للدراسات النقابية.

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