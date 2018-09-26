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أخبار البلد

مايا مرسي لـ مقررة زواج الأطفال بالاتحاد الإفريقى: هدفنا تقليله من 2 إلى 0 %

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
فاطمة رضا
استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مارى باكوم المقررة الخاصة بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الإفريقى ، والدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والوفد المرافق لهما، بحضور السفيرة منى عمر عضوة المجلس، والدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى بالمجلس وايزيس محمود المديرة العامة لإدارة التدريب بالمجلس.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، الشكر والتقدير والاحترام الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على كلمته التي ألقاها أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها أن التمكين الاقتصادى للمرأة على قائمة أولويات الدولة وفي طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، مؤكدة امتنانها الشديد للرئيس على دعمه المستمر ومساندته المرأة المصرية والاهتمام بالإشارة الى أهمية دورها فى المجتمع فى جميع خطاباته فى المحافل الدولية ، لافتة إلى أن الإرادة السياسية الداعمة للمرأة هى القوة الدافعة خلف نجاح ملف المرأة فى مصر .

وأكدت أن نسبة الزواج المبكر فى مصر بلغت 2% ، وذلك طبقا الى التعداد السكانى الأخير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، متمنية ان تصل هذه النسبة فى مصر من 2%الى 0%، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تغليظ العقوبة فى القانون، والتوعية به، موضحة أن التمكين الاقتصادى من أهم القضايا القومية حيث تعد احد الاسباب وراء الزواج المبكر حيث تلجأ بعض الاسر الى تزويج بناتهن مبكرًا للظروف الاقتصادية، لافته إلى أن المجلس سبق وانتج فيلم بعنوان مريم والشمس وهو قصة من الواقع خلال الاحتفال بالـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال العام الماضى.

وأشارت إلى أن جميع أنشطة وفعاليات المجلس فى جميع المجالات، تأتى تحت مظلة حملة (التاء المربوطة سر قوتك) التى اطلقها المجلس وحققت معدل وصول بلغ 100 مليون و900 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيرة الى أنه تم دمج الرسائل الخاصة التوعية بمخاطر الزواج المبكر فى حملة طرق الابواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية وتصل بصورة مباشرة الى المرأة فى قرى ونجوع وكفور الجمهورية ، ونجحت فى الوصول الى 2 مليون سيدة بجميع المحافظات ، مشيرة إلى امكانية الإستفادة من هذا النجاح الذي حققته الحملة في مصر ونقلها إلى دول القارة الأفريقية وتبنى من خلالها عدد من المبادرات التى تهدف لتمكين المرأة فى أفريقيا .

من جهتها، أشارت د.عزة العشماوى، إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة فى العديد من الدول الأفريقية، لافتة الى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن للحرمان من التعليم، ويحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة ، لافتة الى أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا.

فيما أشادت مارى باكوم ، بدعم القيادة السياسية فى مصر لجميع القضايا التى تهم المراة والطفل فى مصر ، وتكاتف جهود جميع الجهات والهيئات المعنية بالزواج المبكر فى مصر للقضاء عليه من أجل حياة افضل للمراة والطفل ، معربة عن املها فى نقل التجارب الناجحة فى مصر فى هذا المجال الى الدول الافريقية.

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