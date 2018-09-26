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تعليم

محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
نور محمود
زار اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مدرسة الثانوية بنات سابقًا "الشهيد طه محمد سعد سطور"، بحضور والدة وزوجة وأبناء الشهيد طه والتي تمت تسمية المدرسة بإسمه.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أهمية المدرسة في بناء شخصية الطالب وضرورة تعظيم دور المعلم في بناء جيل جديد كما أن المدرسة هي الكيان الكبير الذي يؤثر إيجابيًا في أبنائنا.

وناشد "الغرابلي" المعلمين ببذل المزيد من الجهد من أجل أبنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسي موجها بتذليل كافة العقبات لانتظام العملية التعليمية وتكريم المعلم المتميز ومحاسبة المقصر في عمله.
محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو
محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو
محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو
محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو
محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو

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