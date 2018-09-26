محافظ مطروح يزور مدرسة الشهيد طه في حضور زوجته وأبنائه.. فيديو

زار اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مدرسة الثانوية بنات سابقًا "الشهيد طه محمد سعد سطور"، بحضور والدة وزوجة وأبناء الشهيد طه والتي تمت تسمية المدرسة بإسمه.





وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على أهمية المدرسة في بناء شخصية الطالب وضرورة تعظيم دور المعلم في بناء جيل جديد كما أن المدرسة هي الكيان الكبير الذي يؤثر إيجابيًا في أبنائنا.



