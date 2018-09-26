مواطن يناشد وزيرة الصحة بعلاجه من مرض مزمن بالقلب

استغاث المواطن محمد عواد محمد أحد سكان المطرية بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمساعدته في العلاج من مرض مزمن فى القلب.



وقال "عواد" خلال استغاثة تلقاها موقع "صدى البلد" الإخبارى عبر الخدمة المخصصة لشكاوى وهموم القراء، إنه يبلغ من العمر 67 عاما، ويعانى من مرض خطير بالقلب ويعيش في حجرة تحت السلم ولا يوجد من يراعي حالته.



وأضاف أنه ذهب للعديد من المستشفيات ولكنهم رفضوا علاج حالته، حتى أصبح غير قادر على الحركة.



واستغاث بوزيرة الصحة لمساعدته على العلاج لعدم قدرته على تحمل تكلفته، وطالب من يرغب بمساعدته بالتواصل معه على تليفون 01112778139.



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

