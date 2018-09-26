محافظ الاسماعيلية يكرم أسر الشهداء ومصابي الحروب.. صور

شهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الاسماعيلية، يرافقه اللواء السيد الغالى، رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال الذى أقامته الجمعية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات بحرب أكتوبر 1973 وشهداء الجيش والشرطة المدنية من أبناء المحافظة والذى أقيم بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى للمحافظة ونائبه الرائد محمد عبد الله وعدد من قيادات الشرطة وممثلى قيادة الجيش الثانى الميدانى، حيث تم تكريم 222 من أسر الشهداء والمصابين والفدائيين.



وفى كلمته التى ألقاها اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية خلال الحفل، قدم التحية لأسر الشهداء الأبرار وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وشهداء الشرطة المدنية وضحايا العمليات الارهابية مؤكدًا على مدى فخره الشديد بشهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الذكية لتثمر أشجار الحياة والحرية، لافتًا إلى أن شهدائنا ضربوا اروع الأمثلة فى الفداء والبطولة من أجل الوطن مضيفًا أن"أقل شى يقدم لأسرهم هو التكريم وسيظل أبنائنا الشهداء والمصابين مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا".



وأشاد محافظ الاسماعيلية بالدور الكبير الذى تقوم به جمعية المحاربين القدماء ورعايتهم الدائمة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.



ومن جانبه، أضاف اللواء السيد الغالى رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، فى كلمته، أن الجمعية لا تدخر جهدا فى رعاية أسر الشهداء ومصابى العمليات، لافتًا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم سواء مادية كانت أو معنوية، وخلال الحفل، تم تكريم عدد كبير من أسر الشهداء ومصابى الحرب واهدائهم الهدايا التذكارية كما تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ الاسماعيلية ورئيس الجمعية.