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أخبار البلد

قومي المرأة يطالب زيادة نسبة النساء بقانون مباشرة الحقوق السياسية

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري اليوم برئاسة سناء السعيد مقررة اللجنة عضو المجلس، في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بأهمية تمكين المرأة.

وناقش الاجتماع ضرورة استمرار التوعية المجتمعية بأهمية مشاركة المرأة في المجتمع لتحقيق التنمية، كما تم عرض نشاط اللجنة خلال الفترة المقبلة، حيث طالبت اللجنة بزيادة نسبة مشاركة المرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة متابعة البرلمانيات لمدى تفعيل القوانين وتطبيقها مع الجهات المعنية كقانون تجريم ختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث وزواج القاصرات.

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