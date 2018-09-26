محافظ مطروح يتابع سير العملية التعليمية بإحدى مدارس منطقة القصر

قام اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بالمرور على مدرسة الرومان بمنطقة القصر لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على الطلاب وتلبية كافة احتياجات المدرسة.



وتفقد المحافظ فصول المدرسة والمعامل والمكتبة لمتابعة انتظام الدراسة بها واستعدادها لتقديم خدمات تعليمية متميزة.



وأكد حرص الدولة على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وبث روح الانتماء والوطنية فى نفوس الطلاب لبناء وطن قوي يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم فى صنع حضارتهم.

