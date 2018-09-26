اجتماعات مكثفة لوزير شئون مجلس النواب استعدادا لدور الانعقاد الرابع

عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، عدة اجتماعات مكثفة استعدادًا لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث اجتمع مروان بمسئولي الاتصال السياسي لمختلف الوزارات، كما التقي أعضاء إدارتي المكتب الفني وشئون الأعضاء بوزارة شئون مجلس النواب.



وتناولت الاجتماعات عددًا من الموضوعات المهمة منها تطوير آلية متابعة كل من طلبات أعضاء مجلس النواب، والردود المرسلة من الوزارات، ومشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وتطوير منظومة تواصل مجلس النواب مع الحكومة.



وأكد المستشار عمر مروان أن دور الانعقاد الرابع سيشهد تطورًا كبيرًا في آليات متابعة أعمال مجلس النواب وتوسعًا في استخدام وسائل الاتصال الحديثة، موضحًا أن وزارة شئون مجلس النواب أنشأت عددا من قواعد البيانات التي ستساهم في سرعة وكفاءة متابعة جلسات واجتماعات لجان مجلس النواب.



وأضاف أنه تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقوانين المقدمة من الأعضاء، لمساعدتهم على متابعة القوانين بداية من تقديمها للمجلس مرورًا بجميع مراحل دراستها حتى يتم الموافقة عليها داخل المجلس.



وقال مروان إن الوزارة حريصة على متابعة التواصل بين المجلس وجميع الجهات الحكومية فيما يخص القوانين المطروحة، والأدوات الرقابية من أسئلة وطلبات إحاطة والاقتراحات برغبة والبيانات العاجلة وطلبات المناقشة وغيرها، وأن الوزارة تعمل على أن تكون لقاءات أعضاء مجلس النواب بالوزراء والمحافظين بشكل مستمر مما يحقق مصالح الوطن والمواطنين.



وأوضح مروان أنه سيتم تنفيذ التوجيه الصادر من د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدورية اللقاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية، وسيناقش في كل لقاء موضوع أو اثنين على الأكثر لإفساح الوقت المناسب أمام النواب لإبداء آرائهم في الموضوع المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من النقاش حوله، ويأتي هذا في إطار زيادة قنوات التواصل والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب .