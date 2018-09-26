فى عيد ميلادها.. 7 معلومات لا تعرفها عن نسمة محجوب

تحتفل اليوم الفنانة نسمة محجوب بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أشهر المطربات فى الوقت الراهن، عقب شهرتها بعد المشاركة فى برنامج ستار اكاديمي والنجاح من حصد اللقب.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.



1- اسمها بالكامل نسمة علاء علي محجوب، ولديها صوت أوبرالي أشاد به الكثيرون.



2- والدها المخرج علاء محجوب.



3-شاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج عام 2013.



4- شاركت فى بطولة عدد من المسرحيات، وتمكنت من عرض إحداهما فى أمريكا.



5- اصدرت البوم واحد فقط، وقدمت بعض التتيرات الخاصة بالأعمال الدرامية كان آخرها "ليالى أوجينى".



6-تزوجت بعد قصة حب منذ عدة أسابيع.



7- رفضت تغيير شكل شعرها مؤخرًا، مؤكدة أنها مطربة ليست موديل.