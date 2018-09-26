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رياضة

هشام نصر: إنشاء صالة عالمية في مقر اتحاد اليد بـ 6 أكتوبر

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء صالة عالمية لكرة اليد بالمقر الجديد للاتحاد بمدينة 6 أكتوبر والتي ستحتضن لقاءات من بطولة كأس العالم المزمع إقامتها بمصر عام 2021.

وأضاف "نصر" أن الصالة ستبهر كافة المشاهدين والمتابعين لما ستتضمنه من تجهيزات لاستضافة الحدث العالمي.

اختتم رئيس اتحاد اليد تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المقام لتكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين الحاصلين على بطولتي أفريقيا الماضيتين، بشكره لكافة منظومة العمل بالاتحاد وهو ما أسفر عنه فوز بالبطولتين القاريتين.

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