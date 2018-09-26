هشام نصر: إنشاء صالة عالمية في مقر اتحاد اليد بـ 6 أكتوبر

أكد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء صالة عالمية لكرة اليد بالمقر الجديد للاتحاد بمدينة 6 أكتوبر والتي ستحتضن لقاءات من بطولة كأس العالم المزمع إقامتها بمصر عام 2021.





وأضاف "نصر" أن الصالة ستبهر كافة المشاهدين والمتابعين لما ستتضمنه من تجهيزات لاستضافة الحدث العالمي.



