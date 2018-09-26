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أخبار البلد

نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر يكشف سر رفض خطة وزير قطاع الأعمال

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
أماني نوار
قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الاتحاد رفض خطة وزير قطاع الأعمال العام وذلك لأنها ستقضي على قطاع الأعمال في مصر.

وأكد عبد المنعم الجمل في تصريح "لصدى البلد " أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لم يطلع أحدا من قيادات الاتحاد أو التقى بهم للإطلاع على تلك الخطة موضحا ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شريك في عملية التنمية ولكن ما حدث عكس ذلك.

وأضاف الجمل أن الخطة التي وضعها في وزير قطاع الأعمال ليست في صالح العمال ولا في صالح اقتصاد الدولة كما أن البيع أو الخصخصة ليست حلا.

يذكر أن قيادات اتحاد عمال مصر، الممثلين بشركات قطاع الأعمال، رفضت تصفية الشركة القومية للأسمنت، ورفضت أن يترك الاقتصاد المصري فريسة للقطاع الخاص فقط، دون مشاركة قطاع الأعمال العام

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