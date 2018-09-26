الأهلي أمام الفرق الجزائرية.. تفوق كبير للمارد الأحمر على محاربي الصحراء

نجح فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي في التأهل الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك بعد التغلب على فريق حوريا الغيني في ربع النهائي بنتيجة اربعة اهداف نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والاياب.



ومن المقرر ان يصطدم الفريق الاول بالنادي الاهلي بمنافسه فريق وفاق سطيف الجزائري حيث ستقام مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.



وتعد تلك المواجهة الـ18 للنادي الاهلي امام الفرق الجزائرية حيث واجه الفرق الجزائرية 14 مباراة في دوري الابطال،ومباراتين ببطولة افريقيا لابطال الكؤوس،ومباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقي.



وخاض الاهلي مواجهاته مع الفرق الجزائرية مع خمسة اندية هي مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.



بدأت مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية عام 1976، في أولى مشاركات الأهلي ببطولات الأندية الإفريقية، وكانت في دور الستة عشر لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري مع نادي مولودية العاصمة، وفي الجزائر خسر الأهلي بثلاثية نظيفة، وعاد للقاهرة ليفوز بهدف من ضربة جزاء أحرزه محمود الخطيب وخرج من البطولة، وأكمل مولودية المشوار للنهاية وفاز بالبطولة.



وفي عام 1984 كانت المواجهة مع نادي مولودية العاصمة الجزائرية في دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، خسر الأهلي لقاء الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 3-1 أحرز الاهداف طاهر أبو زيد هدفا، ومجدي عبد الغني هدفين، وصعد الأهلي لدور الثمانية، وأكمل مشواره وفاز بالبطولة.



المباراة التالية كانت عام 1988 حيث لعب الأهلي مع وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي لقاء الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، وفي القاهرة استطاع تعويض الهزيمة بالفوز بهدفين نظيفين أحرزهما علاء ميهوب وربيع ياسين، لكن وفاق سطيف استطاع الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.



وفي الالفية الجديدة بالتحديد عام 2001 واجه الفريق الاحمر منافسه فريق شباب بلوزداد بدوري مجموعات دوري ابطال افريقيا حيث فاز الأهلي في القاهرة بهدف حسام غالي، وفي الجزائر كرر الفوز بقدم إبراهيم سعيد، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بلقبها.



وواصل النادي الاهلي تفوقه على الاندية الجزائرية وذلك في عام 2005 حيث واجه الاهلي منافسه فريق اتحاد العاصمة بدور الـ16 بدوري ابطال افريقيا وفاز في الجزائر بهدف محمد بركات، وتعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق أحرز أهداف الأهلي عماد النحاس وعماد متعب، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بها.



وفي عام 2006 التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وفي الجزائر تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز في النهاية بلقبها.



وفي عام 2010 التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي في الجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمد ناجي جدو، وصعد الأهلي للدور نصف النهائي وخرج من البطولة بعد الخسارة من الترجي.



أما عام 2011 واجه فريق الاهلي منافسه فريق مولودية العاصمة بدوري مجموعات دوري ابطال افريقيا حيث استطاع الفوز بهدفين نظيفين بمباراة الذهاب بالقاهرة احرزهما عماد متعب،بينما في الجزائر تعادل الفريقان بدون أهداف، وجاء الأهلي ثالثا في مجموعته وخرج من البطولة.



آخر المواجهات كانت في 2015 على كأس السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف منافس الأهلي في البطولة الحالية، وفي مدينة البليدة الجزائرية تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي عماد متعب، وفاز وفاق سطيف بالبطولة بعد اللجوء لضربات الترجيح بنتيجة 6-5.



ومحصلة تلك المواجهات يظهر تفوق الفريق الاحمر على الفرق الجزائرية حيث فاز في 8 مباريات وهزم في 4 مباريات وتعادل في 5، بينما سجل 19 هدفا،واستقبل 14 هدفا.