سفير جورجيا يبحث مع محافظة البحر الأحمر التعاون المشترك في السياحة

التقى الكسندر نالباندوف سفير جورجيا بمصر، باللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وذلك في أولى زياراته لمدينة الغردقة.





وناقش الطرفان أثناء الزيارة سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والخدمات الفندقية.





وأكد سفير جورجيا اهتمام بلاده والسياح الجورجيين بقضاء إجازاتهم في المنتجعات المصرية مثل الغردقة وشرم الشيخ وتزايد أعدادهم في الآونة الأخيرة، ولفت إلى أن الهدف من تلك الزيارة هو التعرف على البنية التحتية السياحية والظروف المتوفرة لراحة السياح الأجانب.





وأضاف أن جورجيا ترى التجربة المصرية في السياحة مفيدة وأنه يأمل في التعاون بين الوكالات السياحية النشطة في منتجعات البحر الأحمر.



