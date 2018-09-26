لفتة إنسانية من محافظ مطروح لوالد الشهيد طه محمد.. صور

توجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، في لفتة إنسانية، لزيارة والد الشهيد طه محمد سعد سطور في منزله للاطمئنان عليه.



وصدق المحافظ على رحلة عمرة لزوجة وخال الشهيد، مؤكدًا أن شهيد مطروح سيبقى رمزًا راسخًا في ذاكرة أبناء الوطن، وأن تضحيات الشهداء وبطولاتهم وأسماءهم ستبقى أوسمة فخر واعتزاز على صدور أبناء مصر جميعًا الذين يقفون عرفانا وإجلالا لشهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى الرفيق الأعلى دفاعا عن الحق والعدل واستجابة لنداء الوطن .

