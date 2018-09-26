إطلالات النجمات بالكاجوال في فعاليات مهرجان الجونة.. صور

بعيدًا عن الفساتين والإطلالات الخاطفة للأنظار، تألقت النجمات باستايلات بسيطة وأنيقة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية الذي بدأ منذ خمسة أيام.





وامتلأت صفحات النجوم على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بلقطات مميزة للنجمات أثناء حضورهن عروض الأفلام المشاركة في المهرجان، وتألقت النجمات بإطلالات كاجوال بسيطة مختلفة تمامًا عن إطلالتهن بالفساتين السواريه.





واختلفت أذواق النجمات في الكاجوال من حيث الألوان والاستايلات، فما بين الأسود والأبيض والبناطيل والتوبات جاءت إطلالات النجمات، فظهرت منة شلبي وشيرين رضا خلال حضورهما عرض إحدى الأفلام بإطلالة بسيطة تتناسب مع أجواء الجونة.



