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فن

آيتن عامر : تربية طفلين تجربة صعبة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
نورا نبيل
قالت الفنانة آيتن عامر ،والتي أنجبت مؤخرًا طفلها الثاني يوسف، أن فرق العمر البسيط بين طفلها الثاني وطفلتها الأولى آيتن تعد تجربة لها مميزاتها وعيوبها .

وأضافت في تصريح خاص :" التجربة صعبة وأعاني من الإرهاق الشديد ولكنها لها مميزاتها وهي أن يوسف وآيتن سيكونان اصدقاء مقربين بسبب فرق السن البسيط بينهما وسيكون التفاهم بينهما سهل ولكن هذا لا يمنع أن آيتن ستشعر في البداية بالغيرة منه" .

من ناحية اخرى ، لم تستقر آيتن على عملها الفني القادم حيث تلقت عددا من العروض السينمائية والدرامية ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى هذه اللحظة .

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