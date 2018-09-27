جزيرة نيلسون بالإسكندرية..ملتقى هواة الصيد وشاهدة على العصر الفرعوني.. صور

على بعد أربعة كيلومترات من ميناء الصيد بساحل أبو قير، في أقصى شرق الإسكندرية تقع جزيرة نيسلسون، والتي رغم أهميتها التاريخية وكونها أكبر جزر المدينة الساحلية إلا أنه غير معروفة سوى لهواة الصيد من السكندريين.



ملجأ لهواة الصيد ..



إذا ما قررت يوما الذهاب في رحلة صيد بحرية في أعماق البحر فإذن ستكون وجهتك هي جزيرة نيلسون، والتي تبعد 4 كم شمال ساحل أبو قير، وكل ما عليك هو استقلال قارب من الميناء هناك وصولا إلى الجزيرة مع عدد من محبي تلك الهواية.



يقول الريس مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بمنطقة أبو قير، أن الجزيرة تشتهر، بأنواع عديدة من الأسماك منها الحلاليف والشراغيش والموزة الخيار وبعضا من الدنيس على حسب الموسم والبوري هذا فيما يخص جهة الوعر او الجهة الصخرية اما الجهة الأخرى فهي للسمك العائم جلانفيش، زنجاريا، سكامتشا، وبكميات مهولة اذا كان الصيد في موسمه المعروف وحالة الطقس والبحر مستقرة ويحبذ اتجاه الرياح الشرقية للسمك العائم .



بالنسبة لطريقة الذهاب هناك قوارب مخصصة للذهاب في مجموعة او بالفرد يأخذك صباحا الى الجزيرة ويأتي بك للبر عصرا على حسب الأتفاق .



ملتقى سياحي مجهول..



ورغم كونها غير معروفة لدى الكثيرين من أهالي المدينة الساحلية إلا أن جزيرة نيلسون تعتبر أحد أهم المناطق السياحية الهامة بالإسكندرية، حيث الأمان والاتساع وتستطيع أن تقضي فيها يوم عائلي كامل نظرا لعدم خطورة النزول من القارب للجزيرة حيث انها الجزيرة الوحيدة التي تستطيع النزول من القارب على رمال الشاطيء مباشرة مع امكانية السباحة ولكن في حالة استقرار البحر..



سبب تسميتها "نيلسون"..



وعن سبب تسميتها بإسم "نيلسون"، يقول الدكتور باسم إبراهيم، مدير إدارة المناطق المتحفية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، أن ذلك يعود لأنها قد شهدت اندلاع معركة أبو قير البحرية الشهيرة بين الجيش الفرنسي بقيادة نايبليون بونابرت، والأسطول الإنجليزي بقيادة القائد الشهير "نيسون، عام 1801، وهي المعركة التي انتهت بفوز نيلسون ومن هنا أطلق أسمه على الجزيرة.



وأشار "إبراهيم"، إلى أن الجزيرة في الوقت الحاليغير مأهولة رغم كونها كانت مأهولة في العصر الفرعوني وومازالت هناك آثار عديدة على أرضها ترصد الحياة في ذلك العصر.