مجدي عبد الغني: هذا اللاعب ينافس محمد صلاح فى التاريخ العربى

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، ظلم بعدم وجود دعم من المنتخبات العربية والأفريقية.



وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» عبر اثير إنرجي: "التصويت لا يكون بالأهواء أو الانتماء، ولكن الفرعون المصري قدم مستويات كبيرة الموسم الماضي مع فريقه والمنتخب، تسمح لكل دول المنطقة أن تدعمه وتمنحه صوتها".



وتابع: "صلاح لم يصبح اللاعب الأفضل في تاريخ اللاعبين العرب حتى الأن، فهناك منافسة مع بعض اللاعبين المميزين، أبرزهم رابح ماجر، والذي فاز مع بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا".