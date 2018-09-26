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شاهد.. لحظة إطلاق الصاروخ 100 من مطار كورو الفضائي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو للحظة إطلاق مطار كورو الفضائي الصاروخ 100 من نوع "أريان 5".

وشهد مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية إطلاق الصاروخ 100 من نوع "أريان 5"، ليلة الأربعاء 26 سبتمبر الجاري، حاملا على متنه قمرا اصطناعيا أذربيجانيا.

ويخصص هذا القمر للبث التلفزيوني والإذاعي الرقمي والإنترنت ونقل البيانات، حيث يشمل عمله أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وكان القمر الاصطناعي الأذربيجاني Azerspace-1 قد أطلق عام 2013، ووضع في خط الطول المداري 46 درجة شرقا.

تجدر الإشارة إلى أن أول صاروخ ناقل من نوع "أريان 5" أطلق من مطار كورو الفضائي، عام 1996.

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