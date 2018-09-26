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أخبار العالم

نيكي هيلي: خطاب ترامب فى الأمم المتحدة أسيء تفسيره

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:31 م
نيكي هالي
نيكي هالي
لانا طارق
أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أعضاء الجمعية العامة في دورتها الـ73 قد فسر بشكل خاطىء، موضحة أن كل جزء من خطابه موجه لوفد دولة معينة أو منظمة معينة.

وقالت "هالي"، في لقاء تلفزيوني بقناة «فوكس نيوز» إنه «دائما ما يلتفت ترامب إلى جمهور محدد، فعلى سبيل المثال عندما تحدث عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وجه إليه حديثه، وعندما ذكر منظمة أوبك والخطوات اللازمة، قصد المنظمة ذاتها، وفى حديثه بشأن زيادة الإنتاج لضمان انخفاض أسعار النفط، أشار إلى شخص معين وإلى بلد معين وهذا ما يعنى، أن كل جزء فى الخطاب هو رسالة توجه لجمهور خاص وليس الجميع».

وأضافت أن «جزء من خطاب الرئيس الأمريكي المتعلق بالحاجة إلى إصلاح التجارة العالمية تم توجيهه إلى المكسيك والهند وكوريا الجنوبية واليابان».

وتابعت أن وسائل الإعلام تعتقد أن اللحظة الأكثر جدلا والتي تحدث عنها الجميع هى عندما تفاخر ترامب بالنجاحات التى حققها خلال إدارته للدولة الأمريكية حين قال إن الإنجازات التى حققها لم يصل إليها أى رئيس من قبل، ولكنه قوبل بموجة ضحك وسخرية من قبل بعض الحضور ما أدى إلى قطع حديثه.

وكان الرئيس الأمريكي قد علق على الموقف الذي أشارت إليه هالي من قطع حديثه أمس الثلاثاء أمام قادة الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: «لم أكن أتوقع رد فعل كهذا، ولكن لا بأس» وفى تلك اللحظة تمادى الحضور في ضحكهم.

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