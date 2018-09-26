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مرأة

5 أسباب صادمة لإصابتك بالانتفاخ

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:41 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانى من الانتفاخ المستمر وتجهلين السبب وراء ذلك؟.. نقدم إليك عددا من الأسباب التي تفسر لكِ إصابتك بالانتفاخ المستمر وفقًا لموقع "بولد سكاى" الهندى.

فقال الموقع إن من أبرز الأسباب التي تجعلك تصابين بالانتفاخ المستمر:

-ابتلاع الهواء.. إذا كنتي من الأشخاص التي تقوم ببلع الهواء بشكل مستمر من فمك إذن أنت أكثر عرضة للإصابة بانتفاخ المعدة.

- متلازمة القولون العصبي.. من المعروف أن متلازمة القولون العصبي (IBS) من أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بانتفاخ البطن.

- عدم تحمل مادة الجلوتين.. إذا كنت تستهلكين مادة الجلوتين التي تدخل في عدد من الأطعمة، سيؤدي ذلك إلى تفاعل نظام مناعي في الأمعاء الدقيقة مما يؤثر على قدرة الشخص على تكسير الجلوتين وهذا سيعوق امتصاص العناصر الغذائية، ويسبب انتفاخ المعدة.

- عدم تحمل اللاكتوز.. يحتوي الحليب ومنتجات الألبان على السكر الذي يطلق عليه اللاكتوز وهو يصعب هضمه ويسبب الانتفاخ.

- الأدوية تكون مسؤولة أيضا عن انتفاخ البطن مثل الأدوية التى تعالج الكوليسترول.

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