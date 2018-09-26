اليابان تتصدر تويتر بعد قرار استضافتها بمعرض الشارقة للكتاب

تصدر هاشتاج اليابان موقع تويتر بدولة الإمارات، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر الموقع، وذلك بعد أن اختارت هيئة الشارقة للكتاب، اليابان كضيف شرف للدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب.





ويستمر المعرض 11 يوم في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، والذي سيقام في مركز أكسبو الشارقة، وتأتي مشاركة اليابات في المعرض في جناح خاص بها يجسد الملامح الحضارية والثقافية لها.



