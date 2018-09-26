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أخبار العالم

اليابان تتصدر تويتر بعد قرار استضافتها بمعرض الشارقة للكتاب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
تصدر هاشتاج اليابان موقع تويتر بدولة الإمارات، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر الموقع، وذلك بعد أن اختارت هيئة الشارقة للكتاب، اليابان كضيف شرف للدورة الـ 37 لمعرض الشارقة الدولى للكتاب.

ويستمر المعرض 11 يوم في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر، والذي سيقام في مركز أكسبو الشارقة، وتأتي مشاركة اليابات في المعرض في جناح خاص بها يجسد الملامح الحضارية والثقافية لها.

ويحرص معرض الشارقة الدولى للكتاب على تقديم كل ماهو جديد في كل عام، وذلك ضمن رؤية مركزية قام بشكيلها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

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