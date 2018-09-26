أغرب اقتراح لوزيرة إسبانية.. منعت النساء من القيام بهذا العمل

تعرضت وزيرة إسبانية في إقليم قشتالة ليون الإسباني لانتقادات شديدة بسبب اقتراحها أنه يجب فرض رسوم على العملاء لتجريبها الملابس وقيام النساء على نحو خاص بأخذ صور سيلفي مع أحدث الملابس وصيحات الموضة.



قالت صحيفة ألموندو الإسبانية، ان الاقتراح كان من أجل تثبيط "الممارسة غير الأخلاقية" المتمثلة في قيام الزبائن بارتداء الملابس والتصوير بها، ومن ثم تركها، علاوة على شرائها بشكل أرخص عبر الانترنت.



وقدمت ماريا ديل بيلار ديل أولمو ، وزير الاقتصاد ووزير الخزانة في قشتالة ليون ، فكرة مثيرة للجدل أفصحت عنها في مؤتمر صناعة التجزئة الأخير ، بعد أن تناقشت مع وزير السياحة والتجارة والصناعة في المقاطعة.



وزعمت الوزيرة أن العديد من المتسوقين في الوقت الحاضر يميلون أولًا إلى زيارة البوتيكات لمجرد ارتداء الملابس، وحصولهم على أفضل العناصر والأحجام التي تناسبهم ، ومن ثم يتركون المحال دون شراء.



