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مرأة

احتفال ملكى لجميلات العرب بالقرية الفرعونية ..صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
محمد عطية
احتفلت القرية الفرعونية مساء أمس باليوم العالمي للسياحة على الطريقة الفرعونية مع  ملكات جمال العرب، حيث تمت استضافتهم بالقرية وعمل موكب استقبال على طريقة ملكات مصر القديمة.
 
وأشارت إنجي الفرماوي مسئول العلاقات العامة بالقرية الفرعونية إلى أن القرية قد وجهت اهتمامها في اليوم العالمي للسياحة بتكريم ملكات جمال العرب بطقوس ملكية فرعونية ارتدت خلاله ملكات الجمال الزي الفرعوني ومارست الطقوس الفرعونية خلال استلام الجوائز.

وقد وجهت رئيس مهرجان ملكات جمال العرب حنان نصر، ومسئول العلاقات الدولية  بالمهرجان نور العلام للعالم رسالة بأن مصر بلد الأمن والسلام داعمين تنشيط السياحة في مصر.

وحضرت الدكتورة سلوى بكيه سفيرة السلام بالاتحاد الاوروبي للأمم المتحدة وأشادت بدور السياحة في التنمية الاقتصادية والثقافية في بلد ذات جذور تاريخية كمصر وداعمة لرسالة الأمن والسلام بمصر.

 ثم جاء تكريم مدير القرية الفرعونية مجدي الزيات لملكات الجمال وسلمهن شهادات تقدير على ورق البردي فى نهاية الاحتفال الملكى.

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