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رياضة

وزير الرياضة يكرم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
ريهام بكير
كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخبي مصر للشباب لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الافريقية للشباب والتي أقيمت في المغرب واستطاع التأهل الي بطولة العالم للشباب والتي ستقام في اسبانيا 2019، كما كرم الوزير منتخب مصر للناشئين بعد تتويجه بالبطولة الافريقية للناشئين والتي أقيمت في المغرب، واستطاع المنتخب المصري التأهل الي بطولة العالم للناشئين والتي ستقام في مقدونيا 2019.

أشاد صبحى الإنجاز الذى تحقق لكرة اليد مؤكدا ان الوزارة تهتم وتتابع و كل الألعاب و تدعم كل انجاز يضيف لرصيد مصر، و توفر كل الإمكانيات المادية و المعنوية من اجل حصد المداليات والظهور بالشكل اللائق، مشيدا بجهود الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر في تطوير منظومة اللعبة و تكوين منتخبات لكافة المستويات العمرية بمستوى قوى قادر على التنافس.

وهنأ الوزير اللاعبين و الجهاز الفني والادارى واعرب عن سعادته بالمجموعة المتميزة التي كانت على قدر المسئولية وحققت إنجازا مشرفا للرياضة المصرية.

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