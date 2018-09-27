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برلمان

برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج عقب تأسيس بنك المغتربين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:23 ص
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين بالخارج
أحمد أيمن
أيّد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مقترح النائب محمد بدراوي بإنشاء بنك للمغتربين، مؤكدا أهمية المقترح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت –طبقا لإحصائيات البنك المركزي- إلى 26 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بـ17 مليار فقط في العام الماضي.

وتوقع "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، زيادة تحويلات المغتربين واستثماراتهم داخل مصر عقب تأسيس البنك الخاص بهم، مشيرا إلى أن تحويلاتهم كانت سببا رئيسيا في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بطريقة غير مسبوقة حتى وصل إلى 45 مليار دولار وهو أعلى معدل له في السنوات الأخيرة، مطالبا البنك المركزي بتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج وتسهيل آليات تواصلهم مع البنوك.

وأشار النائب إلى أن زيادة أعداد المصريين بالخارج تستوجب من الدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان دعمهم ومساندتهم عن طريق تقديم ما يستلزم من تشريعات وخدمات خاصة بهم، تسهل عليهم التواصل مع بلدهم الام مصر.

وكان، النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قد اقترح إنشاء بنك خاص بالمغتربين المصريين في مختلف دول العالم برأس مال 2 مليار دولار، لتسهيل تحويلاتهم المالية وإنجاز كافة المعاملات المالية الخاصة بهم بسرعة وسهولة وتشجيعهم على استثمار أموالهم داخل مصر.

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