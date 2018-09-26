المؤبد لعاطل قتل شخصا عاتبه على التشهير بسمعته في الطالبية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مجدي احمد مصطفى وعضوية المستشارين حسن مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفي ومحمد ابو العلا بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شخص اخر لمعاتبته علي التشهير بسمعته.



كان المستشار أحمد الأبرق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة قرر إحالة القضية رقم 23112 لسنة 2017 جنايات الطالبية لمحكمة الجنايات المتهم فيها حسن عطيه حسن جمعة 37 سنة أعمال حرة وأنه في يوم 21 ديسمبر الماضي قتل المجني عليه اشرف رمضان يونس عمدا من غير سبق إصرار وترصد بأنه على أثر سابقة تشهيره بسمعة المجني عليه وعند توجه المجني عليه إلى مسكنه لمعاتبته استل سكينا وعاجله بطعنتين استقرت أسفل الترقوة اليسرى وأسفل الزاوية الابطية اليسرى قاصدا بذلك إزهاق روحه والذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أثر ذلك.



تعود احداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بوجود مشاجرة نتج عنها حالة وفاة شخص وعند الانتقال تبين ان المتهم قام بالتشهير بسمعة المجني عليه واتهمه بوجود علاقة غير شرعية مع طليقة المتهم وعند حضوره لمعاتبته تعدى عليه وطعنه حتي فارق الحياة وادعي وجود مقطع فيديو اباحي بينهما، وان طليقته والمجني عليه هم من في الفيديو .