ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يحيل 22 موظفًا بقريتي الخادمية والربع للتحقيق

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 05:57 م
صدى البلد
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 19 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية الخادمية التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، اليوم، 3 موظفين بالوحدة المحلية بقرية الربع التابعة لمركز ومدينة بلطيم للتحقيق لتركهم العمل دون إذن قانوني، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري .

شدد المحافظ بتكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية والمديريات بدائرة المحافظة وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم.

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارج مباراة ليفربول وتشيلسي لهذا السبب

فيديوجراف| سر التشاؤم من الرقم 13

المصري بديلًا للأهلي في السوبر المصري السعودي.. تعرف على التفاصيل

ثروت سويلم يكشف حقيقه انسحاب بيراميدز من الدوري الممتاز

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

النجوم يعلن عن الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

تعرف على الفيلم المصري النادر عن ثورة اليمن.. بطولة حسن يوسف

مستشار المفتي يكشف عن طريقة تجعلك تشاهد النبي في المنام.. فيديو

ترامب لـ نتنياهو: نحن معكم 100 في المئة

كارتيرون: انتظروا مفاجأة مدوية فى تشكيل الأهلى أمام النجمة غدا

عاشور: قادرون على التعامل مع الضغط الجماهيري أمام النجمة اللبناني

أحمد عيد عبدالملك يحقق رقما قياسيا فى الدورى ويتخطى الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرشد الجماعة الإرهابية يفترش الأرض خلال محاكمته فى اقتحام الحدود

بعد فيديو أنام ربع ساعة يا حجة .. والد الطفل لــ صدى البلد : ابني يمزق ملابس المدرسة

تصميمات رائعة لغرف نوم بلمسة الخريف.. صور

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمستشفى أرمنت الجديدة.. صور

تأجيل محاكمة مرسي و25 من الإخوان فى اقتحام الحدود لـ 10 أكتوبر .. صور

فيديو

استجابة للأهالي.. تطهير شارع مجمع المدارس ببشتيل.. فيديو
فيديوجراف| أكبر حمام سباحة في العالم سعته 250 مليون لتر من الماء
هروب الأطفال من المدرسة.. كيفية علاج هذه المشكلة نهائيا
الكهرباء: الطاقة النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر .. فيديو
في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟