محافظ كفر الشيخ يحيل 22 موظفًا بقريتي الخادمية والربع للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 19 موظفًا بالوحدة المحلية لقرية الخادمية التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



كما أحال محافظ كفر الشيخ، اليوم، 3 موظفين بالوحدة المحلية بقرية الربع التابعة لمركز ومدينة بلطيم للتحقيق لتركهم العمل دون إذن قانوني، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري .



شدد المحافظ بتكثيف الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية والمديريات بدائرة المحافظة وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم.

